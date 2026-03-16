Bakan Memişoğlu: “Seydikemer sağlıkta örnek ilçelerden biri olacak”

Seydikemer Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen ve ilahi dinletileri ile Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programına; Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, AK Parti Muğla Koordinatörü ve Isparta Milletvekili Osman Zabun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, STK temsilcileri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Programda konuşan Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu Seydikemer'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek sağlık hizmetlerinin devletin vatandaşına doğrudan ulaştığı en önemli alanlardan biri olduğunu söyledi.

BAŞKAN AKDENİZLİ "SEYDİKEMER'İMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Akdenizli, "10 yıllık geçmişe sahip Seydikemer ilçemiz; Muğla'nın en genç, yüz ölçümü olarak en büyük ve nüfus olarak da beşinci büyük ilçesidir. Mayıs 2023'te hizmete açılan Seydikemer Devlet Hastanemiz, modern donanımıyla sadece ilçemize değil çevre ilçelere de sağlık hizmeti sunan önemli bir kurum haline gelmiştir. Ön hazırlıkları yapılan yeni yatırımların hayata geçmesiyle hemşehrilerimiz daha güçlü ve daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacaktır" dedi.

Başkan Akdenizli, Milletvekilimiz Yakup Otgöz'den devraldığım bu kutsal görevin yıl dönümü, aynı zamanda Kadir Gecesine denk gelmesi benim için büyük bir anlam taşımaktadır. Akabinde 2024 seçimlerinde yüzde 61,36 gibi bir oy oranıyla, emsal ilçeler arasında en yüksek oyla bana emanet ettiği bu görevi büyük bir sorumluluk olarak gördüm. O günden bu yana Seydikemer'imize layıkıyla hizmet edebilmek için ekip arkadaşlarımla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorum. Öncesinde hiç hastanemiz yokken Mayıs 2023 tarihinde Seydikemer Devlet Hastanemiz üst seviye donanım ve teknoloji ile sıfırdan yeni kurularak vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacını karşılamaya çalışan önemli bir kurum oldu. Sadece ilçemiz değil komşu ilçelerimizin halkına da alternatif bir çözüm noktası oldu. Ayrıca ön hazırlık çalışmaları gerçekleştirilen yeni yatırımlarının hayata geçmesi ile hemşerilerimiz daha güçlü ve daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacaktır. Arz ettiğimiz taleplerimize gösterdiğiniz ilgi ve destek için yapılan ve yapılacak olan yatırımlara şimdiden halkımız adına teşekkürlerimizi arz ediyorum.

İnanıyoruz ki Cumhur İttifakımızın uyumu, hükümetimizin politikaları, sayın il başkanımızın ve milletvekillerimizin gayretleri, Sağlık Bakanlığımızın güçlü iradesiyle başarı artarak devam edecektir. Bu vesile ile liderliğinizde insanımıza sağlık hizmeti sunmak için mücadele eden, gönüllere dokunan, gece gündüz fedakârca çalışan hekimlerimizin, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir kez daha saygılarımla kutluyorum" diye konuştu.

GÜNGÖR, "HİZMET ANLAYIŞIMIZIN MERKEZİNDE İNSAN VARDIR"

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ise AK Parti hükümetinin hizmet anlayışının merkezinde insanın bulunduğunu belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ OTGÖZ, "MUĞLA'MIZ VE İLÇELERİ HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ ALIYOR"

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz de Seydikemer'in kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek ilçenin hak ettiği yatırımları alması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Otgöz, Muğla'ya kazandırılan sağlık yatırımlarına değinerek Muğla Şehir Hastanesi, Fethiye'de 500 yataklı yeni devlet hastanesi, Menteşe'de 200 yataklı hastane ve Kavaklıdere Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

MİLLETVEKİLİ METE, "SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİNDEKİ EKSİKLİKLERİ GİDERECEĞİZ"

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Muğla ve ilçeleri için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Sayın Bakanımız bugün Muğla'ya önemli müjdelerle geldi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanemizi 1000 ilave yatakla şehir hastanesine dönüştüreceğiz. Fethiye'de 500 yataklı yeni hastane yapılacak. Seydikemer Devlet Hastanemizdeki eksiklikleri de en kısa sürede gidereceğiz" dedi.

VALİ AKBIYIK "SAĞLIK YATIRIMLARINDA DESTEKLERİ ALIYORUZ"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da Muğla'nın sağlık yatırımları konusunda önemli destekler aldığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Muğla'nın hak ettiği payı almaya devam ettiğini söyledi.

BAKAN MEMİŞOĞLU, "SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİNİN TÜM EKSİKLİKLERİNİ GİDERECEĞİZ"

Kadir Gecesi'nde Seydikemer halkıyla aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Seydikemer'de güzel bir devlet hastanesi yapıldı. Bu hastanenin altyapısını ve eksikliklerini hep birlikte tamamlayacağız. Amacımız Seydikemer halkının sağlık hizmeti için başka bir yere ihtiyaç duymamasıdır" dedi.

Türkiye'de son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetleri açısından dünyaya örnek bir seviyeye ulaştığını belirtti. Memişoğlu, "Bugün ülkemizde 271 bin hasta yatağı, 49 bin yoğun bakım yatağı ile güçlü bir sağlık altyapısına sahibiz. 160'tan fazla ülkeden yaklaşık 2 milyon insan sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor. 1529 hastane, 30 bin aile hekimi ve 340'ın üzerinde Sağlıklı Hayat Merkezi ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz" şeklinde konuştu. Seydikemer'de düzenlenen Kadir Gecesi iftar programı yapılan duaların ardından sona erdi.