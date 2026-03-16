Çanakkale’de gazi 30 yıl sonra da vali oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay, Çanakkale'de görev yapan valiler üzerine bir kitap yazmak için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda tüm 3 yıl araştırma yaptı. Atabay, araştırma kapsamında Çanakkale'nin 6'ncı valisi olan Burhanettin Tek'er'in yaşamına ilişkin bilgilerle karşılaşıp çok şaşırdığını ifade etti. Burhanettin Bey'in Çanakkale'de görev yapmasının tarihsel açıdan önemli bir örnek olduğunu belirten Atabay, Çanakkale Savaşları başlamadan önce seferberlik sırasında askere alınan Burhanettin Bey'in savaş yıllarında karargahta kurmay heyetiyle birlikte görev yapan bir er olarak hizmet verdiğini kaydetti. Cumhuriyet döneminde çeşitli illerde mülki idare görevlerinde bulunan Burhanettin Bey'in "Tek'er" soyadını Soyadı Kanunu'nun 2 Ocak 1935'te yürürlüğe girmesiyle aldığını dile getiren Atabay, Burhanettin Bey'in Çanakkale Savaşları'nın 30. yılına denk gelen 1945'te Çanakkale Valisi olarak görevlendirildiğini söyledi.

EN KAPSAMLI TÖREN

Burhanettin Bey'in Çanakkale'de 15 ay görev yaptığını anlatan Atabay, şöyle konuştu: Burhanettin Bey görevi süresince burada Çanakkale Savaşları ile ilgili bir tane 18 Mart töreni gerçekleştirdi. Bu tören o ana kadar yapılan en kapsamlı program oldu. Gerçekten o yıl Burhanettin Tek'er özel bir çaba sarf etmiş ve bu bağlamda İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda üniversite öğrencisi Çanakkale'ye gelmişti. Ayrıca dönemin ünlü bilim insanlarından Ahmet Caferoğlu da burada Çanakkale Savaşları'nın Türk dünyası üzerine etkileri üzerine bir konuşma yapmıştı." AA

TEKİRDAĞ VE KOCAELİ'DE VALİLİK YAPTI

DR. Mithat Atabay, Burhanettin Tek'er'in düzenlediği 18 Mart töreninin ardından katılımcıların Nara ve Hasan Mevsuf şehitliklerini ziyaret ettiğini belirterek, Nusret Mayın Gemisi'nde görev yapmış bir erin de törene katılarak savaş günlerine ilişkin anılarını paylaştığını aktardı. Burhanettin Bey'in 1946 yılında Tekirdağ'a, ardından Kocaeli'ye vali olarak atandığını belirten Atabay, 1951 yılında Kocaeli'de düzenlenen 18 Mart törenlerinde Çanakkale'de yaşadığı bir anıyı anlattığını söyledi. Söz konusu törene ilişkin Atabay, "O sırada törene katılan bir kişi kendisinin de aynı karargahta hizmet eri olarak bulunduğunu söyleyince ikisi duygusal anlar yaşadı." dedi. Atabay, 1951'de emekliye ayrılan Burhanettin Bey'in daha sonra İstanbul'a yerleştiğini, 1956 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.