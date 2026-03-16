Gazzeli Meryem Erdoğan ile hayalini gerçekleştirdi

Annesi Türk, babası Filistinli lise öğrencisi Meryem Yılmaz Jarada, İsrail ablukası altındaki Gazze'de doğdu. Meryem'in annesi, İsrail'in 2023'te başlattığı saldırılardan iki ay önce beyin tümörü nedeniyle tedavi için Ankara'ya getirildi. Annesinden ayrı düşen, babası ve kardeşleriyle bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Meryem iki yıl boyunca annesine kavuşacağı günü hayal etti. Meryem, 2025'te sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği bir videoyu yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Meryem'in bu çağrısını yerine getirmek için harekete geçen Türk yetkililer, Meryem ve kardeşlerinin Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

Ankara'ya 2025 yılının son aylarında getirilen Gazzeli Meryem, o dönemde verdiği bir röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir gün telefonda konuşmayı ya da yüz yüze gelmeyi hayal ettiğini söyledi. Meryem'in o hayali 11 Mart'taki AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleşti. TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meryem'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü. Turan "Grup Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanımız ile görüştü, tanıştı. Çekmiş olduğu videoyu da gösterdik, hatırlattık. Cumhurbaşkanımız da mutlu oldu, gülümsedi. Meryem'e hoş, güzel sözler söyledi. 'İnşallah bir gün Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak' diye dualarını ettiler. Meryem'in yüzünde açan gülücük bizi de mutlu etti" dedi.