Külliye’de ramazan coşkusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatan renkli görüntülere sahne oluyor. Geçen yıl ilki düzenlenen ve uluslararası alanda ödül kazanan proje, bu yıl da ramazan boyunca on binlerce vatandaşı ağırlıyor. 2025 yılında ilk kez gerçekleştirilen ve Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri"nde "Kamu Hizmetleri" kategorisinde ödüle layık görülen proje, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı boyunca etkinlikleri şu ana kadar 500 bini aşkın vatandaş ziyaret etti.

ÇOCUKLARDAN YETİŞKİNLERE EĞİTİM VE EĞLENCE DOLU: Külliye'de kurulan etkinlik alanlarında çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan ziyaretçi için kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu programlar gerçekleştiriliyor. Çocuklara özel oyun parkurları, atölye çalışmaları ve çizgi film müzikalleri büyük ilgi görürken; konserler, konferanslar, kitap fuarı ve imza günleri de ziyaretçileri ağırlıyor.

ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKİYOR: Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de düzenleniyor. Teknoloji meraklıları için uçuş simülatörleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları ve siber güvenlik eğitimleri gibi birçok etkinlik alanı bulunuyor. Sağlıklı yaşam aktiviteleri, trafik eğitimleri, sera üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

GELENEKSEL GÖSTERİLER EŞLİĞİNDE KORTEJ: Ramazan ayının en renkli anlarından biri ise ramazan alayı oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina önünden başlayarak Sergi Salonu'na kadar devam eden kortej yürüyüşünde mehter marşları ve geleneksel gösteriler eşliğinde renkli görüntüler oluştu.

ÇOCUKLAR MASKOTLAR VE GELENEKSEL GÖSTERİLERE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ: Alayda; Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, çizgi film maskotları, Muhafız Alayı Bandosu, Halk Oyunları ekipleri, Jandarma Bandosu, ramazan davulcuları, tahta bacak gösteri ekipleri ve Nasreddin Hoca karakteri yer aldı. Özellikle çocuklar maskotlar ve geleneksel gösterilere büyük ilgi gösterdi.

JANDARMA MEHTERAN KONSERi VERDİ

Jandarma Mehteran Komutanlığı Beştepe Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen konserde, "Plevne Marşı, "Hücum Marşı" ile "Ölürüm Türkiye'm" ve "Yelkenler Biçilecek" gibi çok sayıda eser seslendirildi. Vatandaşlar, marş ve şarkılara eşlik etti.