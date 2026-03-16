Mersin Büyükşehir’deki soruşturmada 7 tutuklama

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda, 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından Özel Kalem Müdürü D.U.'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

21 TAŞINMAZA EL KONULDU

Operasyonda 21 taşınmaza, 3 araca, 1 deniz aracına da el konuldu. İncelemede, Büyükşehir Belediyesi'ne doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek bir firmaya ödeme yapıldığı ve bu yöntemle şüphelilerin lehine 16 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında önceki gün 19 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 26'ya yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıkta serbet kaldı. Mahkemeye çıkarılan D.U. ile 6 şüpheli tutuklanırken, 15'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.