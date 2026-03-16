Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İtalya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun resmi davetlisi olarak İtalya'ya gitti.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Crosetto'nun resmi davetlisi olarak İtalya'ya gittiği belirtildi.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Bakan Yaşar Güler, Roma Ciampino Havalimanı'na gelişinde İtalya Askeri Havacılık Daire Başkanı Tuğamiral Giuseppe Addesa, Vatikan Büyükelçiliğimizin Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, Roma Büyükelçiliğimizin Birinci Müsteşarı Tuna Yücel Çelik, Roma Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşemiz Albay Ali Top, Roma Hava Ataşemiz Albay Mustafa Cem ve diğer yetkililer tarafından karşılandı."
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2026