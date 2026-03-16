Yasak aşk iddiasını HTS kayıtları doğruladı

Tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye çalışanı Öznur Çağalı'yla yasak ilişki yaşadığı ve sonrasında şantaj mağduru olduğu iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İddianamede Çağalı'nın Özcan ile Narven Termal otelde buluşup ilişki yaşadıkları iddiasını Özcan yalanlamıştı. HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre ikilinin telefonlarının 25 Ekim günü Bolu'da Narven Termal bölgesinde aynı bazdan sinyal verdiği ortaya çıktı.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye göre, Bolu'da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Bolu Belediyesi'nde çalışan Öznur Çağalı'ya yönelik cinsel içerikli mesajlar attığı ve bu mesajları kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in gördüğü ve Özcan'dan 20 milyon TL, otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi.

Çağalı ifadesinde Özcan'ın, belediye çağrı merkezine yapılan bir ihbarın ses kaydını makam odasında kendisine dinlettiği ve "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin" dediğini belirtti. Bu kapsamda Özcan hakkında 'şantaj' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis talep edildi.

OTELDE BULUŞTULAR

Çağalı ifadesinde, Özcan'ın kendisini yalnız görüşmelere çağırdığını ve kendisinden hoşlandığını söylediğini belirtti. Çağalı ayrıca, 2025 yılı Ekim ayında Tanju Özcan'ın davetiyle Narven Termal Kasabası'ndaki bir otele gittiğini, burada alkol aldıklarını ve cinsel birliktelik yaşadıklarını anlatmıştı. Özcan ise savunmasında, Çağalı ile arasında herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını belirtmişti. Soruşturma kapsamında incelenen HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre Tanju Özcan ile Öznur Çağalı'nın cep telefonlarının 25 Ekim günü saat 15.00 ile 20.00 arasında Bolu'da Narven Termal bölgesinde aynı baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.