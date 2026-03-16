Yolsuzluk ve rüşvet davası bugün başlıyor
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in de aralarında olduğu 41 şüpheli bugün hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame düzenlenmişti. İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamaların yer aldığı iddianamede, Muhittin Böcek'in 40 yıla kadar, Mustafa Gökhan Böcek'in ise 30 yıla kadar hapsi isteniyor.