400 milyonluk vurguna ‘haberim yok’ dedi

Antalya'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, 41 sanığın yargılamasına başlandı. Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, işadamları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamaları yer aldı. İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduat ile birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 işyeri, 1 adet lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasına ilişkin savunmasında, "1129 ihale yapıldı Antalya'da. Asla ihalelerle ilgili bir sorunumuz olmadı. Bir akrabayı zengin etmek için gelmedim göreve.

Suçlamaları kabul etmiyorum. Yerel seçim propaganda çalışmaları kapsamında Anadolu Reklam isimli firmanın yapmış olduğu işlere yönelik ödemeler için oğlum Mustafa Gökhan Böcek ve Serkan Temuçin aracılığıyla Yusuf Yadoğlu, Ali Yılmaz ve Sezgin Köysüren'den fatura ödeme talebinde bulunmadım. Eski gelinim Zeynep Kerimoğlu'na 30 milyon lira bedelle alınan ev hakkında bilgim yok. Eski gelinim Zeynep Kerimoğlu'na bir ev satın alınmış. Yusuf Yadoğlu, Gökhan'a borç vermiş, bilgim yoktu. Gökhan ve Yusuf arasında borç ve alacak meselesi olmuş. Hakkımdaki bu eyleme dair asılsız iddialara itibar etmiyorum" dedi.

'BAŞKASINA ÖDETMEM'

İddianamede Melek K.'ye lüks saat alınmasıyla ilgili savunma yapan Muhittin Böcek, "Örf ve âdetimizde eşine, nişanlına ya da hayat arkadaşına bir hediye alınacağında başkasına ödetme olmaz. Melek Hanım'a saat alacağımız man Serkan Temuçin, 'Bir araştırma yapayım belki sıraya girer bulurum' dedi. Ne doğrudan ne de bir kişi üzerinden alım satım olmadı" dedi. Böcek bir kuyumcu firmasından kendisine 1 milyon lira gönderilmesiyle ilgili de "Gerçek bir altın bozdurma işlemiydi" dedi.