Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara ile Tahran'ın ufkunun aynı yöne baktığını söyledi. Bahçeli, sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında, bir yanda 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşırken, diğer yanda bin aydan daha hayırlı olduğu Kuran-ı Kerim'de müjdelenen Kadir Gecesi'yle müşerref olmanın buruk da olsa manevi güzelliğinin yaşandığını belirtti. "Kadir Gecemizde acı, soykırım ve savaşların neden İslam coğrafyasında yuvalandığını samimi ve dürüst bir vicdan refakatinde sorgulamak, ahlaki ve tutarlı bir özeleştiri mekanizmasını devreye almak lazımdır" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"İçte dağınık olduğumuz müddetçe, aramızda nifak tohumları yeşerdiği sürece dışımızdan her türlü mütecaviz müdahalenin yapılacağını asla unutmamak asıl olmalıdır. Siyonist-emperyalist menşeli savaş ve cinayet makinesinin devamlı surette Müslüman kanı dökmesi, bunun yanı sıra İslam coğrafyasını savaş ve çatışma arenasına dönüştürmesi hunhar nitelikli kahredici bir kısırdöngü olduğu kadar tahammülü imkânsız tek yanlı zalimlik numunesidir.

Ankara ile Tahran'ın ufkunun aynı yöne baktığını vurgulayan Bahçeli, "Ankara ile Bağdat ve Şam'ın, Kudüs ile Gazze'nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir. 15 gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır. Temennim, siyonist-emperyalist kumpasların karanlık dehlizlerine düşmeden, kardeşlik şuurunun ikmaliyle derlenip toparlanmak, görüş açımızı kapatan kâbus bulutlarını imanımızın itibar ve haysiyetiyle dağıtmaktır."