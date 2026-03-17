Bakan Bolat: "Devletin her kuruşu vatandaşlarımıza harcıyoruz"

Programda konuşan Bolat, ramazan ayının sabrın, fedakarlığın, dayanışmanın, arınmanın ve empati duymanın, insanlarla hemhal olmanın, kendini başkalarının yerine koyup onların hissettiklerini hissedebilme ayı olduğunu söyledi.

Evlerinden çıkamayan özel çocukların rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gördüklerini belirten Bolat, "Evde çocuklarına bakmak zorunda kalan anneler, artık çocuklarıyla sabah gönderilen minibüse binip okula gidiyor. Onlar da hayata karışıyorlar, sosyalleşiyorlar, üretime katılıyor. Özellikle huzur evlerinde yaşamlarını devam ettirmek isteyenler büyüklerimiz için çok sayıda tesisler açıldı." ifadelerini kullandı.

Sosyal destek programlarına önem verdiklerini dile getiren Bolat, "Bizden önce sosyal yardımlar milli gelirden ancak yüzde 0,5 pay alıyordu. Bu yıl sosyal yardımlar yaklaşık 1 trilyon liraya ulaşan bütçesiyle vatandaşlarımıza tahsis edilmekte." diye konuştu.

Bolat, hükümet olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıl içinde ekonomik büyüme, refah artışı, üretim, ihracat, eğitim, sağlık, çevre, kültür, sanat ve güvenlikte devletin her kuruşunu vatandaşlar için harcamaya gayret ettiklerini belirtti.

"HUZUREVLERİMİZİN SAYISI DEVLET KORUMASI ALTINDA 175'E YÜKSELDİ"

Ticaret Bakanı Bolat, çocuklar için "81 ilde Çocuklar Güvende" programı ile çocukların korunmaları ve bakımlarının yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"120 bin büyüğümüze evde bakım, evde sağlık hizmetleri götürülmekte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı tam 1400 yatılı kuruluşumuz var. 14 bin 600 çocuğa korunma ve bakım hizmeti veriliyor. Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri sayısı 286'ya yükseldi. 20 sene önce özel bireylerin eğitimi konusunda 342 okul vardı. Şu anda 1855 okulumuz var. Tam 35 bin öğretmen çocuklarımız için görev yapıyor. Şehit ile gazi aileleri ve onların çocukları da devlet koruması altında yüksek öğretime geçişlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında öncelikli yerleştiriliyor.

Kamuda istihdam noktasında şehit ve gazi aileleri için kontenjan uygulaması var. Yaşlılarımızla ilgili olarak huzurevlerimizin sayısı devlet koruması altında 175'e yükseldi. Gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezleri de 45'e çıktı. Bu çerçevede sağlık, bakım, koruma, rehabilitasyon, sosyal güvenlik alanında ihtiyaç duyulan bütün hizmetleri vermeye devam edeceğiz."