Bakan Fidan: Savaş güvenlik bakımından ciddi riskler getiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın bölgesel güvenlik bakımından ciddi riskler getirdiğine dikkat çekerek, "Diğer taraftan İsrail'in İranlı devlet adamlarına gerçekleştirdiği suikastlar savaş hukukuna aykırıdır. Değerlendirme ve teklifleri paylaşmak üzere yarından itibaren bölge ülkelerine ziyaretlere başlıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 19:01 Son Güncelleme: 17 Mart 2026 19:12

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Savaş bölgesel güvenlik bakımından ciddi riskler getiriyor. Savaş her geçen gün yaygınlaşıyor." dedi.

"SAVAŞ HUKUKUNA AYKIRIDIR" Son birkaç gündür savaşın Lübnan ve Irak'ta yaygınlaştığını gördüklerini söyleyen Bakan Fidan, "Diğer taraftan İsrail'in İranlı devlet adamlarına gerçekleştirdiği suikastlar savaş hukukuna aykırıdır.