Bakan Güler'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Devletimizin duruşu açıktır"

'TSK, ÜSTLENDİĞİ GÖREVLERİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRMEKTEDİR' Yakın coğrafyada yaşanan istikrarsızlıkların ordu imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmenin ve caydırıcı bir askeri gücü muhafaza etmenin ne denli hayati olduğunu bir kez daha kanıtladığına vurgu yapan Bakan Güler, "Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamak, ülkemizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için tüm alanlarda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Şüphesiz yaşananlar bizlere yalnızca güvenlik bakımından değil askeri düşünce, kapsamlı planlama ve stratejik hazırlık açısından da önemli dersler sunmaktadır. Bu noktada Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarımız büyük bir sorumluluk üstlenmektedirler. Unutulmamalıdır ki güçlü ordular yalnızca cephede değil karargahlarda üretilen stratejik akıl, sağlam planlama ve yüksek sorumluluk bilinciyle vardır. Bu yüzden çok boyutlu değerlendirme yeteneğiyle her türlü senaryoya karşı sahadaki birliklerimizi en iyi şekilde desteklemek bugünün güvenlik ortamında en önemli görevlerimizden biridir. Sizlerin bu bilinçle görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirdiğinizi müşahede ediyor, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarınızı sürdüreceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZ ORDUMUZA GÜÇ KATMAKTADIR' Bakan Güler, içinde bulunulan kritik süreçte güçlü bir savunma kapasitesine sahip olmanın yanı sıra iç cepheyi güçlü tutmak ve yerli milli savunma sanayiyi daha ileri seviyelere taşımanın da bir o kadar hayati önemde olduğunu kaydederek, "Bu çerçevede yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz savunma sanayimiz yüksek teknoloji ürünü sistemlerle ordumuzun gücüne güç katmakta, ülkemizin stratejik bağımsızlığını pekiştirmektedir. Bu alanda daha çok başaracağımız şeylerin olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza artan bir şevk ve gayretle devam ediyoruz. Tüm bu gayretlerimizin temelinde ülkemizin hak ve çıkarlarını her koşulda koruma azmimiz ile aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize duyduğumuz derin vefa bulunmaktadır. Onların bize bıraktığı kutsal emanet aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızın da en güçlü hatırlatıcısıdır. Nitekim devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi de bu çalışmalarımızın önemli bir ayağını teşkil etmektedir" dedi.