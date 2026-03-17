Bakan Kacır: "Bizlerden neyi esirgiyorlarsa yerli ve milli olarak üretiyoruz"

"HAMDOLSUN EPEY BİR MESAFE ALDIK"

Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ise üniversitenin ilk yıllarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına yakışır bir üniversite kurmakta çok zorlanacaklarını düşündüğünü dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın ismi bu üniversiteye değil İstanbul'da bir üniversiteye verilecekti. Doğrusu ben de İstanbul'da bir üniversiteye verilmesini çok arzu ediyordum. Ama Rize daha hızlı hareket etti, senato daha erken karar aldı, biraz emrivaki oldu ve Cumhurbaşkanımız da 'tamam, seve seve' dedi. Vakfın kurulduğu ilk yıllarda da muhalefet ettim ben. Dedim ki; 'Cumhurbaşkanımızın adına yakışır üniversiteyi Rize'de yapmakta çok zorlanacağız, nasıl olacak bu iş?' Hamdolsun epey bir mesafe aldık. Cumhurbaşkanımızın adına yakışır bir üniversite olmaya her zamankinden daha yakınız. Çalışmaya devam edeceğiz ve gerçekten Rize'de dünya çapında bir araştırma üniversitesini var etmek için biz vakfımız olarak bütün Rize'nin enerjilerini, Cumhurbaşkanımızın tabii ki desteğini arkamıza alarak harekete geçirmeye çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Program, akademisyenlere ödüller verilmesiyle sona erdi.