Bakan Kacır'dan savunma sanayi vurgusu: "Türkiye kendi göbeğini kendisi kesti"

"TÜRKİYE KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİSİ KESEREK BUGÜNLERE GELMİŞTİR"

Bakan Kacır, bu çatışmaların da bir an önce son bulması için gayret gösterdiklerini aktararak, "Görünen o ki uluslararası hukuk artık işlerliğini büyük ölçüde yitirdi. Ne Birleşmiş Milletler, ne Adalet Divanı, ne İnsan Hakları müesseseleri bu çatışmaları engellemeye ya da başlamış savaşları sonlandırma konusunda gerekli kudrete sahip değiller. Biz üzerimize düşeni elbette yapacağız. Ama özellikle gelecek adına her zaman Türkiye'yi hiç kimsenin zarar vermeye cesaret edemeyeceği bir caydırıcılık seviyesine eriştirmek için de bugüne kadar olduğundan çok daha fazla çalışmak zorundayız, çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 23 yılda savunma sanayisinde büyük işler başardığına dikkati çeken Kacır, bunların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesiyle mümkün olduğunu ve güçlü bir iradeyle bugünlere gelindiğini söyledi.

Kacır, şunları kaydetti:

"Başka hiçbir ülkenin de bize doğrudan yardımıyla, desteğiyle başarılmadı bu işler. Dünyada özellikle savunma sanayisindeki ileri teknoloji ürünlerinin, sistemlerinin çoğunu geliştiren ülkeler birbirleriyle ittifak ederler ve her bir sistemin bir takım alt sistemlerini, kritik bileşenlerini farklı ülkeler geliştirir, üretir ve bir diğeriyle paylaşır, nihayetinde de hem AR-GE maliyetlerini optimize eder hem de en hızlı şekilde inovasyonlarını tamamlamaya yönelirler. Türkiye burada özgün bir örnektir çünkü maalesef bizim ittifak içinde olduğumuz pek çok devlet bu süreçlerde bırakın bizimle böyle işbirlikleri yapmayı çoğu zaman yürüyen işlerimize engel olma konusunda gizli-açık çabalar içerisinde olmuşlardır."

Türkiye'nin kelimenin tam anlamıyla kendi göbeğini kendisi keserek bugünlere geldiğini anlatan Kacır, "Kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle, gece gündüz ortaya koydukları insan üstü gayret ve çabayla Türkiye bütün bu başarıları elde etmiştir. Türkiye bugün yeni nesil havacılıkta dünyanın en iddialı ülkelerinden biridir. İnsansız hava araçlarında dünyada pazar lideri haline gelmiştir. Şimdi yeni nesil insansız hava araçlarında, kamikaze insansız hava araçlarında da en ileri düzeyde kabiliyete sahip ürünleri hamdolsun bizler, Türkiye geliştiriyor, üretebiliyor ve bunların Türk Silahlı Kuvvetlerine en hızlı şekilde kazandırılması için de şu anda memleketin dört bir yanında muazzam bir seferberlik ruhuyla gayretler devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kacır, dünyada son haftalarda yaşanan büyük dönüşümler ve emtia fiyatlarındaki sert değişimlere rağmen, alınan tedbirler ve oluşturulan güven iklimi sayesinde ekonominin olağanüstü durumlardan en az düzeyde etkilenmesi için gerekli adımların atıldığını sözlerine ekledi.