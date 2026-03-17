Bakan Kacır'dan savunma sanayi vurgusu: "Türkiye kendi göbeğini kendisi kesti"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İstanbul İş Dünyası İftarı'nda konuştu. Bakan Kacır, "Türkiye bugün yeni nesil havacılıkta dünyanın en iddialı ülkelerinden biridir. İnsansız hava araçlarında dünyada pazar lideri haline gelmiştir" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İş Dünyası İftarı"nda konuşan Bakan Kacır, Ramazan'ın ilk gününden bugüne sahurda olsun iftarda olsun AK Parti teşkilatları olarak hep sahada olduklarını söyledi. Dünyanın büyük sıkıntılar içinde olduğunu belirten Kacır, "Bizler Türkiye'de huzur iklimini müşahede eder yaşarken, dünyanın dört bir tarafında sıkıntılar, sorunlar maalesef devam ediyor. Dünya sistemi adeta çatırdıyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme girdiğimiz anlaşılıyor." diye konuştu.
"GEÇİŞ DÖNEMİNİ TAKİP EDİYORUZ"
Bu işaretleri bir süredir bütün dünyanın aldığını dile getiren Kacır, "Serbest ticaretin, liberal ekonominin, küreselleşmenin artık eskisi gibi devam etmeyeceği bir dönemde olduğumuzun, özellikle iş dünyası olarak bir süredir yakinen farkında, idrakindeydik. Ama şimdi görünen o ki bu geçiş dönemi de oldukça sancılı olacak ve maalesef ki dünyanın dört bir yanında çatışmalar, savaşlar devam ediyor ve muhtemelen bir süre daha devam edecek." şeklinde konuştu.
Bütün bu yaşanılanların Türkiye'ye ve Türk milletine zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Kacır, "Hamdolsun bunu bugüne kadar büyük ölçüde başardık. Kuzeyimizde 4 yıla yakın zamandır devam eden bir savaş var. 1 milyondan fazla insanın maalesef hayatını kaybettiği savaştan söz ediyoruz. Ama bu savaşın hem Türkiye'ye verebileceği zararları minimum seviyeye indirgemek hem de bir an evvel bu savaşın son bulması için dünyanın en güçlü diplomatik çabasını göstermek konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin tüm kademeleri büyük bir gayret içinde oldular ve bugüne kadar da Türkiye'yi bu ateşten muhafaza etmeyi başardılar." ifadesini kullandı.
"İNSANİ YARDIMLARIMIZI ULAŞTIRMA GAYRETİNDEYİZ"
Kacır, İsrail'in 800 günü aşkın süredir bir soykırım icra ettiğini ve halen de bunun durdurulmuş olmadığını bildirerek, şöyle devam etti: "Bizler Türk milleti olarak sorumluluğumuzun Türkiye sınırlarında kısıtlı olmadığı bilinci ve anlayışıyla hareket ediyoruz. Özellikle insani ihtiyaçların karşılanması konusunda dünyada en fazla gayreti gösteren ülke Türkiye'miz, en fazla gayreti gösteren Türk milleti ve devlet olarak da hem bu soykırımın son bulması için tüm uluslararası kanalları seferber etme çabası içerisindeyiz hem de oradaki kardeşlerimize insani yardım elini en güçlü şekilde eriştirebilmenin, uzatabilmenin çabası içindeyiz. Bütün bu çabalarımız sizinle birlikte yürüyen gayretler. Özellikle insani yardımlar konusunda ben biliyorum ki bu salondaki pek çok dostumuz da başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara, masumlara yardımlarını çok güçlü şekilde uzatıyorlar. Allah sizlerden razı olsun diyorum."
İran'ın bundan 8 ay önce bir saldırıya uğradığını ve 12 gün boyunca bir çatışmanın yaşandığını hatırlatan Kacır, 8 ay sonra bu sefer daha şiddetli bir çatışma ortamını hem İran hem de bütün bölgenin dahil olmuş olduğunu ifade etti.