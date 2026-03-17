CHP’li vekillerden provokasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 107'si tutuklu, 7 'si yakalamalı toplam 407 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianame hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı iddianamede, örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istendi. Ekrem İmamoğlu'nun sanık koltuğunda oturduğu davanın 5'inci duruşmasında CHP kanadının hukuk tanımaz tavırlarına bir yenisi daha eklendi. Duruşma salonunu adeta siyaset meydanına çevirmeye çalışan CHP'li vekiller, bu kez de usulsüz "cübbe" hamlesiyle adaletin tecellisini engellemeye kalkıştı. Davanın beşinci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada en son Ağaç A.Ş Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunma yapmıştı. Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı'nın savunma yapmasının beklendiği duruşmada, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile CHP milletvekili Mahmut Tanal sahneye çıktı.

KANUNU ÇİĞNEYİP KOLTUĞA OTURDU

Duruşma salonuna avukat cübbesiyle giren CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, dosyada vekâleti bulunmamasına ve daha da önemlisi milletvekili olduğu için kanunen avukatlık yapması yasak olmasına rağmen sanık avukatlarının bölümüne geçti. Jandarma ekiplerinin "izleyici bölümüne geçin" uyarısını elinin tersiyle iten Özer, mahkeme huzurunda açıkça kural tanımazlık sergiledi. Tartışmaların büyümesi üzerine salona gelen Mahkeme Başkanı, "Bazı milletvekilleri avukat bölümünde oturuyor. Uyarılara rağmen çıkmıyorlarmış.

Lütfen izleyici bölümüne geçin" şeklinde uyarı yaptı. Özer ise hukuka saygı duymak yerine yerinden kalkmayarak mahkemeye adeta meydan okudu. Bu provokatif tavır nedeniyle 8 dakika süren duruşmaya ara verilmek zorunda kalındı. Bu skandal, İmamoğlu davasındaki ilk usul ihlali değil. Mahmut Tanal da duruşmanın ertelenmesinin ardından izleyici ve basın arasında bulunan barikattaki plastik kelepçeyi sökerek provokasyonu sürdürdü. Daha önceki duruşmalarda da sanık Ekrem İmamoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) asla yeri olmayan bir şekilde, mahkemeyi bir miting alanına çevirircesine açılış konuşması yapmaya çalışmıştı.

FONDAŞ MEDYAYA 'KALP' YAPTI

Ekrem İmamoğlu, CHP fondaşı medyaya korsan bir şekilde demeç vermeye kalktı. Fondaşların ise gazetecilik maskesiyle İmamoğlu holiganlığı yaptığı görüldü, birtakım isimlerin İmamoğlu'na "kalp" işareti yaptığı beyan edildi. Duruşma düzenini bozan bu durum sonrası mahkeme heyeti basın mensuplarının yerinin değiştirilmesini istedi. Ancak CHP yandaşları yerinden kalkmayarak mahkemeye direndi.

PARA KULELERİNİN KİLİT İSMİ DOKUNULMAZLIĞI ZIRH YAPTI

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında "sahte makbuz", "para trafiğini yönetme" ve "delil karartma" gibi çok ağır suçlamalar bulunuyor. İstanbul'da yürütülen "CHP Para Kuleleri" soruşturmasının kilit ismi Özer'in mevzuat gereği milletvekili olduğu için avukatlık yapması zaten yasak. Özer'in adı sadece duruşmadaki provokasyonuyla değil, savcılık dosyasına giren şoke edici itiraflarla da anılıyor. Şüpheli ve tanık beyanları, Özer'in sıradan bir vekil değil, kirli bir operasyonun emanetçisi olduğunu söylüyor. Özer, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle dosyada şüpheli olarak yer almasa da, itirafların önünü kesmek için milletvekilliğini zırh olarak kuşandı.