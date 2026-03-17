10 yıllık tarihi süreç tamamlandı: GÖKBEY için tarihi gün!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GÖKBEY Helikopteri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, "Artık ABD, AB, Kanada ve Brezilya gibi köklü havacılık ekosistemlerinin yanına, gururla kendi bayrağımızı da dikiyoruz' diyen Uraloğlu, "Bu, sadece teknik bir başarı değil, tam anlamıyla teknolojik egemenlik, milli irade ve bağımsızlık manifestosudur" ifadelerini kullandı.
Yerli ve milli üretimin, vatanın güvenliği, ekonominin bağımsızlığı ve geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 24 yılda yerli sanayiyi geliştirerek, savunma sanayi ürünleri, makine, medikal, ulaştırma, elektrik-elektronik ve haberleşme sektörleri gibi birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduklarını söyledi.
"TÜRKİYE'NİN TARİHİNE DAMGA VURAN SÜREÇ"
Uraloğlu, Türkiye'nin tarihe damga vuran bir süreç yaşadığını belirterek, "Savunma sanayii alanında dünya güç dengelerini değiştiren İHA/SİHA teknolojilerimizle başladık. Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi platformlarla gökyüzünde söz sahibi olduk. MİLGEM projesiyle kendi savaş gemilerimizi, TCG Anadolu ile dünyanın ilk SİHA gemisini denize indirdik. TOGG ile otomobil hayalimizi gerçeğe dönüştürdük, TÜRKSAT 6A ile uzayda kalıcı iletişim gücümüzü gösterdik ve uydu ihracatçısı ülkeler arasına yükseldik. Elektrikli trenlerimiz, sürücüsüz metrolarımız, milli banliyö trenlerimiz raylara indi." diye konuştu.
Bu başarıların, milletin azmi, devletin kararlı desteği ve mühendislerin alın teriyle yazıldığını vurgulayan Uraloğlu, bu sürecin milletin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğine inancının simgesi olduğunun altını çizdi.
TİP SERTİFİKASI TESLİM EDİLDİ
Uraloğlu, TUSAŞ'ın 1973'te iki küçük kulübede başlayan bağımsızlık yolculuğunun bugün 4 milyon metrekarelik dev tesislerde, KAAN'dan HÜRJET'e, ANKA'dan ATAK-2'ye kadar dünya çapında projelerle taçlandığına dikkati çekti.
Bu büyük yolculuğun yeni zirvesinin T625 GÖKBEY helikopteri olduğunun altını çizen Uraloğlu, başlangıçta sivil amaçlı tasarlanan GÖKBEY'in, 23 Mart 2016'da yapılan başvuruyla başlayan 10 yıllık yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği "Tip Sertifikası"na kavuştuğunu bildirdi.
Uraloğlu, 600'den fazla teknik toplantı, 180'den fazla sertifikasyon testi, yaklaşık 18 bin uçuş test noktası, 800'den fazla uyum dokümanı ve şubat ayında gerçekleştirilen doğrulama uçuşlarının CS-29 standartları başta olmak üzere uluslararası gerekliliklere tam uyumla tamamlandığını belirtti.