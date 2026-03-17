10 yıllık tarihi süreç tamamlandı: GÖKBEY için tarihi gün!

"MİLLETİMİZE HİZMET EDECEK MİLLİ GURURUMUZDUR"

Bu sürecin, Kamusal Dönüşüm Modeli kapsamında geliştirilen KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile tamamen dijital ortamda, kanıt bazlı ve şeffaf şekilde yürütüldüğüne işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Böylece Türkiye, hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli bir platform üzerinden yönetebilen dünyadaki çok sınırlı sayıdaki ülkeden biri haline geldi. Bu sertifika ile Türkiye, sivil döner kanatlı hava aracı tasarlayıp, üretip ve kendi ulusal otoritesiyle yabancı bir bağımlılık olmadan sertifikalandırabilen seçkin ülkeler arasına katıldı. Artık ABD, AB, Kanada ve Brezilya gibi köklü havacılık ekosistemlerinin yanına, gururla kendi bayrağımızı da dikiyoruz. Bu, sadece teknik bir başarı değil, tam anlamıyla teknolojik egemenlik, milli irade ve bağımsızlık manifestosudur. Yıllarca dış onaylara mahkum edilen bir ülkenin, kendi helikopterini kendi standartlarıyla dünyaya kabul ettirmesi, işte bu da başka büyük zaferin adıdır. GÖKBEY, sadece bir helikopter değil, sivil havacılıkta bağımsızlığımızın, sağlık, yangın söndürme ve genel maksat görevlerinde milletimize hizmet edecek milli gururumuzdur. Bu eser, hepimizin ortak başarısıdır, şehitlerimizin aziz hatıralarına da en güzel armağandır."