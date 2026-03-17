İlber Hoca’ya son veda

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 78 yaşında hayata gözlerini yuman Ortaylı için önce Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni, ardından Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde ailesi, öğrencileri, akademisyenler ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, törende yaptığı açıklamada, "Bu kadar sevildiğini bilmek ve bu kadar güzel tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Geldiğiniz için çok sağ olun" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE KİŞİ NAMAZINI KILDI

Ortaylı'nın cenazesi saat 15.00 sularında Fatih Camii'ne getirildi. Binlerce kişinin toplandığı alanda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesi ve sevenleri Ortaylı'yı gözyaşlarıyla uğurladı.

Cenaze, Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi. Cenazeye Ortaylı'nın binlerce seveninin yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.