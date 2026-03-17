Kuşadası yolsuzluğuna 5 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, işadamı ve eski Kuşadası Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile işadamı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Günel, Gündeş, Celep, Zenginoğlu ve Kabasakal tutuklanırken, Taşkan hakkında ise adli kontrol kararı verildi