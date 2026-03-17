Kutsal emanetlere ziyaretçi akını

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda açıldı. Kutsal emanetler ve vakıf eserleri ziyaretçi akınını uğruyor. Serginin açılış programına AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yanı sıra çok sayıda siyasi de katıldı. Programda Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin "Makarr-ı Ulema" olarak bilinen bir şehir olduğunu belirterek, vakıf eserleri ve kutsal emanetlerin bu şehirde sergilenmesinin büyük anlam taşıdığını söyledi.