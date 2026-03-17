SON DAKİKA... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran hukuksuz saldırılarla karşı karşıya

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...

AHaber CANLI YAYIN

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"İLBER ORTAYLI BÜYÜK BİR DEĞERDİ"

İlber Ortaylı'nın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Fatih Camii hazinesine gömülmesi Fatih'i dünyaya doğru tanıtma ve gençlere doğru tanıtma açısından verdiği emeğin selamlanması bakımından da son derece kıymetli olmuştur. Aynı zamanda diğer alimlerimizle diğer merhum ulemayla yan yana yatacak olmasının da devlet millet hayatımız açısından işaret ettiği büyük değerler ve değerlendirmeler vardır. Hocamız tabii tarihi, kitlelere sevdirmekle daha çok anılıyor ama bir tarihçinin ötesinde gerçekten büyük bir mütefekkir kelimenin tam anlamıyla alim kelimenin tam anlamıyla üstad kelimenin tam anlamıyla bir vatan evladıydı.

Türkiye'nin değerlerinin korunmasında, Türkiye'nin evrensel dünyada doğru değerlendirilmesinde çok büyük katkısı oldu. Hepimiz öğrencilik yıllarımızdan itibaren eserlerini okuduk konferanslarını dinledik. Daha sonra bir büyüğümüz olarak çok daha yakınında sohbetlerinde bulunduk. Gerçekten Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Dün de Fatih Camii'nde çeşitli illerden gelen vatandaşlarımız, alimlerimiz, tarihçilerimiz, genç kardeşlerimiz, Türkiye'nin değerlerine sahip çıkanlara, Türkiye'nin nasıl sahip çıkacağını bir kere daha gösterdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı büyük bir değerdi. Büyük bir alimi kaybettik. Dün İlber Ortaylı'yı toprağa verirken, Kırım'dan gelen toprak mezarına eklendi. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Bir diğer taziyemiz de bir meslektaşınız vefat etti. SABAH Gazetesi muhabiri Murat Keklikçi'ye başsağlığı diliyorum.

"TEHDİTLERE KARŞI EN İYİ CEVAP İSTİKLAL MARŞI'DIR"

Bize karşı yükselen tehditlere karşı vereceğimiz cevap merhum Akif'in İstiklal Marşıdır. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bütün gayretimiz bunun için olacaktır. Dünya büyük bir savaştan geçiyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın, Gazi Mustafa Kemal anısına verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün BM Genel Sekreteri Gutteres'e verilmesini çok anlamlı kabul ediyoruz.

"İRAN'A YAPILAN SALDIRILAR HUKUKSUZ"

İran'da üst düzey isimlere suikast yapıldığı bilgisi geçiyor. Tabi burada bambaşka bir tablo çıkıyor. Amerika'dan yapılan açıklamalara baktığımızda İran'ın haksız ve hukuksuz saldırılara karşı yapacaklarının değerlendirilmediği görülüyor.

Uluslararası Hukuk açısından İran tamamen haksız bir saldırıyla karşı karşıyadır. Yeniden müzakere masasının kurulması gerekirken maalesef yapılan şey daha çok ülkeden daha çok savaş uçağı istemek oluyor. Bu işin sonu iyi değil. Bir çıkış planınız yoksa bir işe girmeyeceksiniz.

"MEZHEP TARTIŞMALARINDAN UZAK DURULMALI"

Mezhep tartışmalarından uzak durulması gerekmektedir. Bu tartışmaları içimize kim sokuyorsa, bilelim ki bunlar çok tehlikeli ve birtakım dış destekli gündemlerdir. Komşumuz İran haksız ve hukuksuz bir saldırıya uğrarken durulması gereken yer Türkiye'nin milli güvenliği konusunda kararlı olmak, düzeni ortaya kaldırmaya çalışan şer şebekelerine karşı kararlı durmaktır.

TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZELER

Ülkemize gelen füzelerle ilgili bizim de gördüğümüz şeyler var. Radar sistemlerinden görebiliyoruz. Eğer bu ayrıksı bir unsurun kendi kendine yaptığı iş ve yaklaşımsa Türkiye milli güvenliği açısından en hassas ülkelerden biridir. Ülkemiz bu ateşten uzak duracaktır. Türkiye kimsenin provokasyonuna gelmez.