Son dakika | Başkan Erdoğan: Birileri bizleri ruh köklerimizden koparmak istese de değerlerimize sahip çıkacağız

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı'na katıldı.

Başkan Erdoğan "Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Önemli bir ihtiyaca cevap verecek camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Proje aşamasından inşaa peyzaj sürecine bu kıymetli esere katkı veren işçi, mimar ve mühendislerimize şükranlarımı iletiyorum. Tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek." ifadelerini kullandı.