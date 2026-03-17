SON DAKİKA I Başkan Erdoğan: Her cepheden hakikat savaşı veriyoruz

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazeteci ve yazarlarla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Basın mensuplarımızın Ramazan-ı Şerifini kutluyorum. Tüm gazeteci ve yazarlarımızın bayramını şimdiden tebrik ediyorum.

Bugün aramızda olmayan meslek büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm medya mensuplarımızı şükranla yad ediyorum.

Gazeteciler toplumun hafızasıdır. Sizler kaleminizle, sözünüzle, emeğinizle bu toplumun düşünce iklimine çok önemli katkılar sunuyorsunuz.

Bu sabah vefat eden Sabah Gazetesi'nin kıdemli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi'ye Allah'tan rahmet diliyorum.

Dezenformasyonla mücadele ediyor, en objektif bilgiyi sunuyorsunuz. Kimi zaman afet bölgelerinde, kimi zaman en zorlu arazi ve iklim şartlarında canınızı ortaya koyuyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyorum.

Basın emekçilerimizin taşıdığı yük mühim ve kritiktir. Güçlü bir toplum yapısı ancak sağlıklı bilgi akışıyla mümkündür. Gerçekle algı arasındaki sınırın giderek belirsiz hale geldiği bu çağda gazetecilik toplum için bir pusula görevi görür.

Dezenformasyonla en etkin şekilde mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin başarıyla devam etmesi için gazetecilere önemli görev düşüyor. Her cephede adeta bir 'hakikat savaşı' verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz.

Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrasına inşa edilen küresel sistemin tarihî bir kırılma yaşadığı bugünlerde, gerçeklerin tek tek ve tüm çıplaklığıyla dünya kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Bakınız, şu an bölgemizde İsrail'in koç başlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşanıyor. Masum çocuklar okullarında ders dinlerken acımasızca katlediliyor. İnsanlar asırlardır sahibi oldukları topraklarından göç etmeye zorlanıyor. İsrail, tamamen keyfi sebeplerle, hiçbir yetkisi olmadığı halde, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'yı 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor.

Önce Gazze'yi, ardından Yemen ve Lübnan'ı, son olarak da İran'ı hedef alan saldırıların amacının sadece güvenlik olmadığını hepimiz biliyoruz. Saldırılarla eş zamanlı olarak 'Vaat edilmiş topraklar' hezeyanından kıyamet senaryolarına kadar, çeşit çeşit garabetin gündeme getirilmesi elbette tesadüf değildir.

Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke, bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir. İşte, bize dayatılan gündemlerin çekim alanından kurtulup, tüm bu gerçeklerin, bu barbarlığın, bu cinnet halinin yankı uyandıracak şekilde tüm dünyaya anlatılması önemlidir.

Manşetleriyle hükümetler kurup hükümetler deviren medya baronları, artık eski Türkiye'de kaldı. Millete parmak sallayan, millete tepeden bakan, vesayetçiler adına millî iradeye ve siyaset kurumuna ayar veren medya düzeni, artık geride kaldı. Kalemini ve köşesini anti-demokratik güç odaklarına kiralayan silahşorlar, artık geride kaldı.

Haber bültenlerinde, Cuma namazına giden öğrencilerin hedef gösterildiği karanlık günler, figürleri ve figüranlarıyla birlikte artık geride kaldı. Bugün, her bakımdan daha özgür, daha çoğulcu, daha renkli bir basın ve yayın iklimine sahibiz. Dünyada söz ve etki sahibi bir ülke olduğumuzun bilinciyle geniş bir coğrafyada takip edilen gazetecilere, gazetelere, televizyonlara sahip olmalıyız."