SON DAKİKA | Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ömer Günel'in anayasal yetkiler çerçevesinde görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında 'Rüşvet Almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararı üzerine; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.