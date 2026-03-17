Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlediği Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finaline katıldı. Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

Gazze'deki mazlumlar başta olmak üzere Ramazan'ı ve Kadir Gecesi'ni zorlu şartlarda geçirmeye çalışan kardeşlerime en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.

Yeise düşmek bize haram kılınmıştır. Müstekbire ve müstevliye boyun eğmek, zulme rıza göstermek bize yasaklanmıştır. Dik duracağız. Kimseden korkmadan, eğilip bükülmeden hakikati haykıracağız. Zalimin hasmı, mazlumun dostu olacağız.

İslam dünyası olarak çok dik bir yokuşu tırmanmak zorunda kaldığımız zorlu bir güzergahtayız. Bu yangının daha da büyümeden söndürülmesi, daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Müslümanlar olarak rekabetin, görüş ayrılıklarının bize güç kaybettirmesine engel olmalıyız. Asırlardır süregelen tartışmaları imtihan günlerinden geçtiğimiz bu kritik süreçte, daha sonra çözüme ulaştırmak üzere bir kenara bırakmamız gerekiyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak birbirimize destek olmamız, birbirimizin yaralarına merhem olmamız gerekiyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, dünya ve insanlık için barış, huzur ve hayırlara vesile olmasını diledi.