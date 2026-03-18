1915’ten günümüze sarsılmaz mühür: Çanakkale geçilmez

Türk milletinin bağımsızlık meşalesini yakan, dünya harp tarihinin seyrini değiştiren 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, 111. yıl dönümünde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 1915 yılında dönemin "yenilmez" denilen en güçlü donanmalarına karşı kazanılan bu destansı zafer, Türk tarihinin altın sayfalarındaki sarsılmaz yerini bir kez daha gururla tescilliyor. Kutlamaların ana merkezi olan tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, bugün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Devletin zirvesini ve yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşı bir araya getirecek olan resmi törenlerde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler dualarla ve askeri merasimlerle yad edilecek.

"YENİLMEZ DENİLEN ORDULARIN MAĞLUBİYETİ"

Günün anlam ve önemine dair bir açıklama yapan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale'nin dünya tarihindeki stratejik ve manevi önemine dikkat çekti. Toraman, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü hep birlikte idrak etmenin gururu içerisindeyiz. Çanakkale, 'yenilmez' denilen orduların Türk ordusu karşısında mağlup olduğu, hem denizde hem karada dünya harp tarihine geçen eşsiz bir başarı hikayesidir. Bu zafer, tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir."

KUTSAL EMANETLER BUGÜN BAŞKENT'TE

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı anısına düzenlenen 29. Zafer Koşusu'nda büyük final geldi. Çanakkale'den alınan deniz suyu, kutsal toprak ve şanlı bayrağımızdan oluşan kutsal emanetler, milli atletlerin omuzlarında 720 kilometrelik zorlu ve gurur dolu yolculuğunu tamamladı. Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Eskişehir güzergahı boyunca her il sınırında el değiştiren emanetler, bu sabah Ankara'ya ulaştı. Milli mücadele ruhunu İç Anadolu'ya taşıyan sporcular, emanetleri bugün Başkent'te düzenlenecek resmi törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edecek. Bu tarihi teslimatla birlikte Çanakkale'nin selamı, zaferin yıl dönümünde devletin zirvesine ulaştırılmış olacak.

ZAFERİN COŞKUSU TÜM ŞEHRİ SARDI

Türk tarihinin dönüm noktası Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü, Çanakkale Valiliği koordinasyonunda hazırlanan görkemli etkinliklerle kutlanıyor. 12 Mart'ta başlayan ve "Çanakkale Geçilmez" nidasını geleceğe taşıyan program, tüm kente yayılmış durumda. Hafta boyunca süren anma programı kapsamında askeri törenler, tematik sergiler, sanatsal faaliyetler ve spor organizasyonları düzenleniyor. Zafer coşkusu, düzenlenen bu zengin içerikli etkinlik dizisiyle yediden yetmişe tüm vatandaşlara ulaştırılıyor. Programın en dikkat çekici durağı ise yine semalar olacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu SOLOTÜRK, şehitlerin aziz hatırası için özel bir saygı uçuşu gerçekleştirecek.