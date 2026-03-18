Adalet Bakanlığı’nda üst düzey atamalar! Resmi Gazete’de yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı’nda uzun süredir beklenen üst düzey bürokratik değişiklikler resmiyet kazandı. Bakan Akın Gürlek’in göreve gelmesinin ardından başlatılan revizyon süreci kapsamında, bakanlık birim amirliklerine yapılan yeni atamalar yürürlüğe girdi.
Adalet Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Can Tuncay, Burak Ceyhan, Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu'nun koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen yeni isim listesi, Bakan Gürlek'in onayıyla kesinleşti. Yargı kulislerinde günlerdir konuşulan değişim, yayımlanan kararname ile tamamlanmış oldu.
GENEL MÜDÜRLÜKLERDE KAPSAMLI DEĞİŞİM
Kararnameye göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevine Hazım Aslancı atanırken, mevcut Genel Müdür Oğuzhan Yaşar görevden alındı. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne Erdinç Avşar getirilirken, Hakan Öztatar'ın görevine son verildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde Çelebi Yılmaz göreve başlarken, Enis Yavuz Yıldırım dönemi sona erdi. Personel Genel Müdürlüğü'ne Cahit Cihad Sarı atanırken, Yusuf Soner Çiftçioğlu görevden alındı.
TEKNİK VE İDARİ BİRİMLERDE YENİ İSİMLER
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mücahit Gülşen getirilirken, Abdurrahim Taş'ın yerine atama yapıldı. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Murat Tuzcu atanırken, Servet Gül görevini devretti. Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Murat Gülaç getirilirken, Cihan Yıldız görevden alındı. İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na Hasan Özçelik'in yerine Yusuf Kılıç atandı. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine Murat Akınbingöl getirilirken, İbrahim Çetin görevden alındı. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Berkay Altuğ atanırken, Meral Gökkaya'nın görevine son verildi.