Artık durmak yok
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıl dönümünde Rize'de düzenlenen törende dünya çapında bir araştırma üniversitesini var etmek için vakıf olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: Rize'mizin her alanda ayakta kalmasını sağlayacak çalışmalar bu üniversitemizin bünyesinde gerçekleşecek ve onun için gün, bugündür. Değerli araştırmacılarımıza sesleniyorum, artık durmak yok. Herkes daha fazla proje hazırlayacak. Daha fazla doktora öğrencisi, daha fazla tez yönetimi, daha fazla lisans öğrencilerimize varıncaya kadar yayın, ortak yayın çalışmaları ve daha fazla ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle üniversitemizi arzu ettiğimiz yere inşallah getireceğiz. Rabb'im Cumhurbaşkanı'mızı sağlık, sıhhat, afiyetle başımızda inşallah daim etsin. Çünkü Rizeli daha iyi biliyor Cumhurbaşkanı'mızın kıymetini. Üniversitemiz için de şehrimiz için de Cumhurbaşkanı'mızın desteği, Cumhurbaşkanı'mızın varlığı çok kıymetli.