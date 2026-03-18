Bakan Bayraktar'dan tam bağımsızlık mesajı: "Türkiye çok daha güçlü olacak"

Erzincan'daki programları kapsamında belediyeyi ziyaret eden Bayraktar, daha sonra AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen 'Vefa İftarı' programına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hemen yanı başındaki savaşın hiç öngörülemeyen ve nereye doğru gideceği bilinmeyen bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ülke olarak çok güçlü bir şekilde bu süreçten geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, "Şuna inanıyorum, Allah'ın izniyle Türkiye, bakın şu son 5-6 senede pandemiyle başlayan, asrın felaketi depremlerle devam eden süreçlerde yine bölgemizde yaşanan bunca tansiyona, bunca gerilime rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçleri hamdolsun kazasız belasız atlattı. İnşallah inanıyorum ki bu süreçten de Türkiye çok daha güçlenerek çıkmış olacak." diye konuştu.