Bakan Fidan’ın İran diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında, Bayramov ve Dar ile ayrı ayrı görüştü.

SAVAŞIN GİDİŞATI ELE ALINDI

Bakan Fidan, ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, savaşın gidişatı ele alındı.