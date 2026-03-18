Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, bakanlıklarda, üst düzey kamu kurumlarında, elçiliklerde ve üniversite rektörlüklerinde atama ve görevden alımlar gerçekleşti.

Atananlar ve görevden alınanlar şu şekilde;

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara görevden alındı ve bu suretle boşalan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Alagöz atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Samiye Korkmaz getirildi.