Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık ile görüştü! İşte ele alınan konular

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 18:39 Son Güncelleme: 18 Mart 2026 19:00

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

"UMMAN'A YÖNELİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ" Başkan Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etti.