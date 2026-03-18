Can verdiler, vatanı çiğnetmediler

18 Mart 1915'te Çanakkale Deniz Savaşları'nda İtilaf Devletleri donanması, Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u işgal etme hedefiyle büyük bir saldırı başlattı. Gün boyunca süren çatışmalarda aralarında HMS Queen Elizabeth, Bouvet ve HMS Irresistible gibi zırhlıların da bulunduğu çok sayıda savaş gemisi ağır hasar aldı ya da batırıldı. Özellikle Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlar, harekâtın seyrini belirledi. İtilaf donanması geri çekilmek zorunda kalırken Çanakkale Boğazı geçilemedi ve bu gelişme, savaşın kara harekâtına evrilmesine yol açtı. 18 Mart, bu yönüyle yalnızca askeri bir başarı değil, Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini etkileyen stratejik bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Boğaz'a ilk taarruz 19 Şubat 1915'te gerçekleşti. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan filo, Boğaz girişindeki tabyaları bombaladı. Türk Ordusu, yoğun ateşe rağmen bölgeyi canı pahasına korudu. Nusret mayın gemisi 7-8 Mart gecesi Erenköy koyunda kıyıya paralel olarak 26 mayın yerleştirdi. Bu mayın hattı savaşın seyrini değiştirdi. 18 Mart günü zafere giden yolu da açmış oldu.

MEHMETÇİK DESTAN YAZDI

253 bin vatan evladı, mukaddes değerlerimiz çiğnenmesin diye bedenini siper etti. Seyit Onbaşı'nın omuzladığı 215 kilogramlık mermi, İngiliz Ocean gemisinin sonu oldu.

KURTARICI KADRO ORTAYA ÇIKTI

PROF. Dr. Necmettin Alkan, Çanakkale zaferinin Türk milleti için kritik önem taşıdığına işaret ederek "Çanakkale cephesi, millî mücadeleyi verecek olan kurmay isimlerin ortaya çıktığı bir savaş olmasıyla da önemlidir. İngilizlerin, Rusların müttefik olmaya layık görmedikleri bir devletin ordusunun kahramanca savaştığı ve zafer kazandığı bir savaştır. Çanakkale hem denizde hem de karada kazanılmış büyük bir zaferdir. Çanakkale cephesi geçilseydi İstanbul düşecekti. İstanbul düşseydi, savaşın kaderi başka olacaktı. Çanakkale Zaferi, harbin uzamasını sağladı. Bir varoluş mücadelesidir. Dünya tarihi açısından da büyük bir askeri zaferdir" dedi.

ETKİNLİKLERLE ANILACAK

Çanakkale zaferi yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anılacak. Etkinliklerin merkezi olan Çanakkale'de Fener Alayı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak yürüyüş, Valilik binası önünde son bulacak. Şehitler Camii'nde kahraman ecdadımız için Kuran-ı Kerim okunacak. Ayrıca Kaz Dağları Babadağ zirvesinde dağcılık yürüyüşü de programda yer alıyor. Etkinlikler bir hafta boyunca sürecek.