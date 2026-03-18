Çanakkale Zaferi mazlum milletlerin kaderini değiştirmiştir

Başkan Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıldönümü kapsamında mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Çanakkale ruhu, her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımızdır. Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir" ifadesini kullandı.

Öte yandan zafer etkinlikleri kapsamında Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan, 500 kişilik kadrosuyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek "Şüheda 1915" oyununu izleyecek. Programa Başkan Erdoğan ve Bakan Yusuf Tekin'in de katılması bekleniyor.

SOLOTÜRK NEFES KESTI

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıldönümü etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen gösteri uçuşunu çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. DHA