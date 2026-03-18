CHP’li Böcek duruşmasında 73 kişi hakkında resen soruşturma

Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde duruşma yoğun katılımla devam etti. 1. gün görülen celsede 14 sanığın savunmasının alınırken bugün de tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile birlikte Mustafa Gökhan Böcek, İlker Arslan, Mehmet Okan Kaya ve iş insanı Fazlı Ateş duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı sık sık görüntü ve ses kaydının alınmasının yasalara aykırı olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. İzleyici bölümüne gelen salonda görevli polis ekipleri de duruşma öncesi ve ortasında bu uyarıyı yeniledi. Dün görülen ilk celsede 73 kişinin yasak olmasına rağmen görüntü alıp paylaştığı kaydedildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldığı, 73 kişi hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.