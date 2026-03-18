Değerlerimize sahip çıkacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ahlatlıbel'de yapımı tamamlanan Hacı İbrahim Demir Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Erdoğan, 3 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip caminin mimari özelliklerine ve sunduğu geniş imkânlara dikkat çekerek, "Ankara'mıza müstesna bir eser kazandırdık" dedi. "Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimariden esintiler taşıyan bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz Kuran kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla yediden yetmişe herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor. Konumu ve özellikleri itibarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verecek" dedi.