Gürlek: Yalan olduğu defalarca ortaya çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Baskanı Özgür Özel'in mesnetsiz iddialarıyla ilgili, "Özgür Özel'in bugün sahsıma yönelik yaptıgı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. Bu iftiralar karsısında, basta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal baslatıyorum" açıklamasında bulundu. Bakan Gürlek su ifadeleri kullandı: "20 yılı askın süredir çesitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan esim ile birlikte mal varlıgı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli sekilde sunmaktayız. Özgür Özel'in eline tutusturulan kâgıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karsılıgı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Kendisinin bu yaklasımı ne yazık ki yeni de degildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sundugu iddiaların yalan oldugu defalarca ortaya çıkmıstır."