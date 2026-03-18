Her cephede hakikat savaşı veriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Külliye'de düzenlenen Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasına, gazetemizin vefat eden kıdemli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi ile İsrail'in Gazze'deki soykırımını dünyaya duyurmaya çalışırken şehit düşen 275 kahraman gazeteciye, Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Her cephede adeta bir hakikat savaşı verildiğini belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Şu an bölgemizde İsrail'in koç başlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşanıyor. Masum çocuklar okullarında ders dinlerken acımasızca katlediliyor. İnsanlar asırlardır sahibi oldukları topraklarından göç etmeye zorlanıyor. İsrail, tamamen keyfi sebeplerle, hiçbir yetkisi olmadığı halde, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor.

Önce Gazze'yi, ardından Yemen ve Lübnan'ı, son olarak da İran'ı hedef alan saldırıların amacının sadece güvenlik olmadığını hepimiz biliyoruz. Saldırılarla eş zamanlı olarak vaat edilmiş topraklar hezeyanından kıyamet senaryolarına kadar, çeşit çeşit garabetin gündeme getirilmesi elbette tesadüf değildir. Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke, bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir.

Manşetleriyle hükümetler kurup hükümetler deviren medya baronları, artık eski Türkiye'de kaldı. Millete parmak sallayan, millete tepeden bakan, vesayetçiler adına millî iradeye ve siyaset kurumuna ayar veren medya düzeni, artık geride kaldı.

YANINIZDA OLACAĞIZ

Türkiye'nin ve geniş coğrafyamızın fikri hür, kalemi özgür, zihni berrak, vicdanlı, donanımlı ve milletin değerlerinden beslenen gazetecilere ihtiyacı var. Bunları da yetiştirecek olanlar sizlersiniz. Bu hedef doğrultusunda ortaya koyacağınız çabalarda daima yanınızda olacağız.

Gazeteciler ve yazarlar toplumun bir anlamda hafızasını teşkil eder. Günün sıcak gelişmelerini kayda geçirmekle yaşadığımız çağın entelektüel izlerini geleceğe taşımakla büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu mesuliyet bazen bir haber cümlesinde, bazen bir manşette, bazen bir köşe yazısında, kimi zaman da uzun yıllar okunacak bir kitapta kendisini gösterir.

Gazetecilik ve yazarlık gibi hakikatin peşinde olan meslek mensupları için bu mübarek günler ayrı bir mana ve ehemmiyet arz eder. Sizler kaleminizle, sözünüzle, emeğinizle bu toplumun düşünce iklimine çok çok önemli katkılar yapıyorsunuz.

Güçlü bir toplum yapısı ancak sağlıklı bir bilgi akışıyla mümkündür. Hakikat ile söylenti, gerçekle algı arasındaki sınırın giderek belirsiz hale geldiği bir medya düzeninde gazetecilik, toplum için adeta pusula işlevi görür.

HAKİKAT SAVAŞINDA GÜÇLÜ MEDYA

BIR mızrağı yahut oku belli bir mesafeye kadar atabilirsiniz. Bunların etkisi sınırlıdır. Oysa bir kelimenin, bir yazının, bir düşüncenin nereye varacağının sınırı belirsizdir. Mesele bizim için işte bu kadar açık ve nettir. Seçtiğiniz kelimelerle, yazdığınız yazılarla, milletimize verdiğiniz doğru bilgilerle bu tehditlerin önüne geçmeniz son derece mühimdir. Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz.

ERDOĞAN, TEŞKİLATLARLA BAYRAMLAŞTI

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde online olarak parti teşkilatları ile bayramlaştı. Bütün il başkanlıklarının katılımı ile gerçekleşen bayramlaşmada, İsrail'in saldırılarına dikkat çeken Erdoğan,"Ramazan-ı şerifi maalesef bu sene de buruk bir kalp ile idrak ediyoruz. Amacımız bu anlamsız, hukuksuz ve son derece yalnış savaşın bir an önce sona erdirilmelidir" dedi.