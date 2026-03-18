İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"VATAN SEVGİSİYLE YAZILMIŞ BİR MİLLET DİRİLİŞİ"

Çanakkale'nin yalnızca bir savaş olmadığını vurgulayan Çiftçi, bunun iman, fedakarlık ve sarsılmaz bir vatan sevgisiyle yazılmış bir millet dirilişi olduğunu ifade etti. Bu destanın, milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin en güçlü ilanı olduğunu kaydetti.

"EN BÜYÜK GÜÇ"

Mesajında günümüze de dikkat çeken Bakan Çiftçi, ecdattan miras alınan vatanın aynı ruh ve kararlılıkla korunması gerektiğini belirterek, birlik ve beraberliğin her şartta muhafaza edilmesinin önemine işaret etti. Çanakkale ruhunun, milletin istiklaline yönelen her türlü tehdide karşı en büyük güç olmaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Çiftçi, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri şükranla andığını ifade etti.