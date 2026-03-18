Kuruluş Orhan’ı ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın setini ziyaret ederek oyuncular ve set ekibiyle sohbet etti. Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşan Emine Erdoğan, "Sivil toplum yolculuğunda birlikte emek verdiğimiz kıymetli yol arkadaşlarımızla, Bozdağ Film Platoları'nda, iftar programında bir araya geldik. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle Kuruluş Orhan dizisinin setini ziyaret ederek değerli oyuncular ve set ekibi ile tanışmaktan memnuniyet duydum. Tarihin ruhunu yaşatan böylesi özel bir atmosferde, bizi samimiyetle ağırlayan Bozdağ Film Platoları ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan oyuncularla sohbetinde ise "Tebrik ediyorum başarılarınızdan dolayı, daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı.