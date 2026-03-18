“Nusret” 111 yıl sonra aynı rotada

Dünya harp tarihinin seyrini değiştiren ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında kilit rol oynayan Nusret Mayın Gemisi, destanın 111. yıl dönümünde tarihi rotasını yeniden selamladı. Bir asır önce düşman donanmasına geçit vermeyen o stratejik hamle, bugün dualar ve büyük bir gururla anıldı.

MAVİ VATAN'DA TARİHİ İZLER

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, kahraman geminin anısını yaşatan müze gemi, 1915 yılında mayın dökülen Erenköy Koyu hattında seyrederek o tarihi geceyi canlandırdı. Şehitlerin aziz hatırasına denize çelenklerin bırakıldığı törende, "Çanakkale Geçilmez" nidası bir kez daha boğazın sularında yankılandı.