Şehit ve gazi yakınlarına atama

Ankara'da düzenlenen "Sehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni"nde 661 sehit ve gazi yakını kamuya atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktas, "Bu topraklarda huzur içinde yasıyorsak sehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Bize düsen görev ise bu yüksek fedakârlıgı daima hürmetle hatırlamak; sehitlerimizin emanetine, gazilerimizin onuruna layık hareket etmektir" ifadelerini kullandı. Bakan Göktas, "Yaptıgımız düzenlemelerle sehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamuda 51 bin 947 atama gerçeklestirdik" dedi. Bakan Göktas, yeni bir uygulamayı da müjdeleyerek "Bugün itibarıyla, 25 yasını doldurmus sehit ve gazi çocuklarımız için tanıtım kartı uygulamasını baslatıyoruz. Evlatlarımız, Sehit Gazi Mobil Uygulaması üzerinden tanıtım kartlarına erisebilecekler" ifadelerini kullandı.