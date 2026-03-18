Terör örgütü gibi hareket etmek çözüm getirmeyecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlendi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayatını kaybeden tarihçi-yazar İlber Ortaylı ile hayatını kaybeden gazeteci Murat Keklikçi'ye taziyelerini sunarak konuşmasına başlayan Ömer Çelik, İran'a yönelik saldırılarla ilgili konuştu.

BU GİDİŞİN SONU İYİ DEĞİL

Üst düzey İranlı yetkililere yönelik İsrail'in giriştiği suikast açıklamalarına değinen Çelik, "İran haksız, hukuksuz, gayri meşru bir saldırıyla karşı karşıyadır. Bütün sorunların çözüleceği yer müzakere masasıydı. Zaten müzakerelerin sürdüğü bir anda saldırılar yapıldı. Şimdi yeniden müzakere masasına oturulması halinde ne olacak? Bu gidişin sonu iyi değil. Bu işi başlatanların da kontrol edemeyeceği bir hâle gelebilir. Bir çıkış planınız yoksa, hiç başlamayacaksınız.

Kız çocukların okullarda iki kere vurulması bir felaket. Daha da kötüsü İsrail'in suikast yöntemlerine başvurmasıdır. Devletleri terör örgütlerinden ayıran da budur. Devlet nedir, örgüt nedir? Devletler devlet gibi hareket etmeli. Devlet organizasyonu terör örgütü gibi hareket etmeye başlarsa çok kötü işlere kapı açılmış olur. Daha çok savaş gemisini oraya yığmak çözüm sağlamayacak" dedi. Özgür Özel'in Akın Gürlek'le ilgili iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özel sürekli olarak açıklamanın tarihini erteledi. Bu da eleştirildi. Bütün devlet görevlileri mal varlıklarını düzenli olarak bildiriyor. İlk başlarda diyorduk ki CHP için mutfakta biri var herhalde. En son bölgede savaş var, tutmuş biri kişi Türkiye'nin savunma sanayiini hedef alıyor, o da Özgür Özel. Bu iş neden Özgür Özel'e düşüyor. CHP kendi gündemine hâkim değil. Kes, kopyala, yapıştır gündemiyle hareket ediyor. Sayın Bakanımız dedi ki hem yargıya gideceğim hem de diğer şekilde bu söylediklerinin yalan olduğunu beyan etti. Özgür Özel, silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tarihten silecek" dedi.