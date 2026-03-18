Tutuksuz yargılanan sanıklar savunma yaptı

Antalya Büyüksehir Belediyesine yönelik rüsvet ve yolsuzluk sorusturması kapsamında açılan davada ikinci durusma dün görüldü. Antalya 6. Agır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ikinci günde tutuksuz yargılanan sanıkların ifade islemleri sürdü. Tutuksuz sanık T.S., Muhittin Böcek'in parasını ödeyerek kendisine ev aldıgını bildigini ileri sürerken, dairenin kendi üzerine geçirildigi iddiasıyla ilgili ifade veren tutuksuz sanık Ismail E. ise kira gelirlerinin hesabına yattıgını, bu parayı da Muhittin Böcek'e elden teslim ettigini savundu. Belediyenin o dönem imar sube müdür vekili tutuksuz sanık Tuncay K., davanın ikinci gün durusmasında kurtulmak için itirafçı oldugunu söyledi. Durusma savcısı, Tuncay K. hakkında suç duyurusunda bulunacagını belirtti.