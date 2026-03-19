111 yıllık şanlı gurur

Çanakkale'de tarih bir kez daha gururla anıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıldönümü geniş katılımlı törenle kutlandı. Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşma yaptı. "Bir Milletin Fedakârlığı Bir Bayrağın Hürriyeti" temasıyla yapılan törende, daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehitlik defterini imzaladı. Yurdun birçok bölgesinde de şehitlerimiz şanlarına yakışır derecede anıldı. Etkinliklerin merkezleri il valiliklerinin önü oldu. Muğla Bodrum'da şehitler için paraşütçüler bayrak açtı.

AYNI RUHLA HAREKET EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bugün de aynı ruhla iç cephemizi güçlendiriyor, birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyoruz. Bölgemizde ve küresel düzeyde yükselen güç siyaseti, bugün Çanakkale ruhunu diri tutmamızın ne kadar anlamlı olduğunu göstermektedir. Azimle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da en sağlam dayanağı yine Çanakkale ruhudur.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bugün uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, vicdanların ayaklar altına alındığı, 'zevk olsun' diye bombalama yapılabileceğinin hayâsızca dillendirildiği bir dönemdeyiz. Bizler, 111 yıl önce ecdadımızın ispat ve ilan ettiği gibi güçlünün değil, sabır ve tevazuya sırtını vermiş cesaretin zafere ulaşacağını dünyaya buradan bir kez daha ilan ediyoruz.

İNANCIN VE SABRIN ZAFERİ

❱ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakârlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır.

❱ Emine Erdoğan: En karanlık anlarda bile kenetlenme ruhumuzu diri tutan bu irade, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

❱ MHP Lideri Devlet Bahçeli: Türk milleti Anadolu coğrafyasında teslim olmayacağını, boyun eğmeyeceğini, mukadderat ve mukaddesat kilidinin açılmasına göz yummayacağını Çanakkale'de dökülen şehit kanlarıyla ispat ve ibra etmiştir.

SOLOTÜRK KAHRAMANLAR İÇİN UÇTU

Törende, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi "SOLOTÜRK" gösteri uçuşu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlar da Çanakkale Boğazı'nda resmi geçit gerçekleştirdi. Şehitler Abidesi'ndeki törende, 2. Kolordu Komutanlığı'na bağlı olarak yeniden kurulan Çanakkale Destanı'nın simgesi 57. Piyade Alayı da yer aldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yanı sıra üst düzey devlet erkânı da katıldı.

ŞEHİTLER YOLUMUZU AYDINLATIYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Tarihimizin şanlı mimarları Çanakkale'de büyük bir iman ve adanmışlıkla verdikleri mücadeleyle milletimizin istikbali uğruna neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Mehmetçikler Çanakkale Boğazı'nı değil milletimizin kaderini de korumuşlardır."

