AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Ramazan’da Türkiye’nin her hanesine misafir olduk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ramazan ayı boyunca sürdürülen saha çalışmalarına ilişkin bilançoyu açıkladı.

Genel Merkezden en uzak mahalle temsilciliklerine kadar tüm teşkilatın bir bütün halinde hareket ettiğini belirten Acar, bakanların, milletvekillerinin ve parti kurmaylarının illerdeki iftar ve sahur sofralarına konuk olduğunu ifade etti. Acar, "Siyasetin rotasını milletimizin taleplerine göre yeniden çizerek, devletin vakur simasını mütevazı sofralara taşıdık" değerlendirmesinde bulundu.

TEŞKİLATIN TÜM BİRİMLERİ SAHADAYDI

Ramazan ayı boyunca yürütülen faaliyetlerin detaylarını paylaşan Acar, Sosyal Politikalar Başkanlığı öncülüğünde şehit yakınları, gaziler ve engelli ailelerine yönelik özel programlar düzenlendiğini kaydetti. Kadın Kollarının "merhamet elçileri" olarak çalınmadık kapı bırakmadığını belirten Acar, Gençlik Kollarının ise "İftara 5 Kala" ve "Sahura 5 Kala" programlarıyla sahadaki dinamizmi temsil ettiğini aktardı. Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinasyonundaki belediyelerin ise şehir meydanlarını Ramazan'ın manevi iklimine uygun şekilde dayanışma ruhuyla donattığını ifade etti.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL VURGU

Bu yılki çalışmaların en anlamlı durağının deprem bölgesi olduğunu altını çizen Faruk Acar, "'Yeni evim, ilk iftarım' anlayışıyla, yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk. Bu buluşmalar, omuz omuza yeniden ayağa kalkışımızın en güçlü sembolü oldu" ifadelerini kullandı.

"94 RUHU İLE NOSTALJİ VE VİZYON BİRLEŞTİ"

Sahada hissedilen atmosferin "94 Ruhu"nun bir yansıması olduğunu dile getiren Acar, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Senelerdir dile getirilen 'Nerede o eski Ramazanlar?' söylemine; samimiyet, sahicilik ve vatandaşla birebir temasla en güçlü cevabı verdik. Geçmişin bereketini Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birleştirdik. AK Parti'nin asıl gücü sahadadır, milletle kurduğu gönül bağındadır."

Acar ayrıca, AK Parti'nin şefkat elinin Suriye'den Gazze'ye kadar uzandığını, gurbetteki vatandaşların da UID ve Dış İlişkiler Başkanlığı aracılığıyla yalnız bırakılmadığını belirterek tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.