AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: CHP içindeki yolsuzlukları hırsızlıkları örtmek için partimize saldırıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Osmaniye İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. ABD/İsrail-İran gerilimine değinen Yayman, İsrail’in savaşı tüm bölgeye yaymak istediğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Akın Gürlek’e yönelik iftiralarına da tepki gösteren Genel Başkan Yardımcısı Yayman, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki yolsuzlukları, hırsızlıkları, koltuk kavgalarını, hukuksuzlukları örtmek için AK Parti'ye karşı en iyi müdafaa hücumdur anlayışıyla saldırıyorlar. Bu anlamsız saldırıları milletimize havale ediyoruz. AK Parti, milletin partisidir” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Osmaniye İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, uluslararası kuralların hiçe sayıldığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Bölgede yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye'nin, her zaman tarihin doğru tarafında olduğunu dile getiren Yayman, şöyle konuştu:
"ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını asla onaylamıyoruz. İran'ın da Türkiye dahil komşu ülkelere yaptığı saldırıları asla tasvip etmiyoruz. Bunlar doğru değildir. Türkiye ve Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında diplomasi masası hemen kurulmalıdır. Muhakkak barışa fırsat tanınmalıdır."
"İSRAİL SAVAŞI TÜM BÖLGEYE YAYMAK İSTİYOR"
Yayman, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü insanları unutturmak için savaşı tüm bölgeye yaymak istediğini anlattı. Dünyanın büyük istikrarsızlık yaşadığını ifade eden Yayman, "Türkiye'nin ve dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, bu ülkeyi fırtınalı denizlerden koruyacak ve güvenli limana çıkartacak olan kaptandır. O kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır, Cumhur İttifakı'dır, Devlet Bahçeli'dir" diye konuştu. Yayman, Terörsüz Türkiye'ye yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ihtiyaç duyulan yasaların Ramazan Bayramı sonunda çıkartılmasının önemli olduğunu dile getirdi.
"TÜRK MİLLETİNİN BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ KARŞISINDA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"
Yunanistan'ın, Ege adalarını silahlandırma gayretini gördüklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, şu değerlendirmede bulundu:
"Eğer siz bu adaların silahlanmasını Türkiye'ye karşı yapıyorsanız, bu silahlar Türkiye'ye yetmez. Türk milletinin birliği, beraberliği karşısında hiçbir şey yapamazsınız. Ham hayallerin peşine düşmeyin. Hem adaların silahlanması hem Rum kesiminin 3. taraf ülkelere açılması ve oraya başka ülkelerin gelmesi Ege'yi bir barış adası olmaktan çıkartmak istiyorlar. Bunu asla onaylamıyoruz, doğru bulmuyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanı'mızın tavrı nettir, Yunanistan Başbakanı ile her zaman diplomasinin öncelenmesi gerektiğini ifade etmiştir."