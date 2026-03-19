AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: CHP içindeki yolsuzlukları hırsızlıkları örtmek için partimize saldırıyor

"BU ANLAMSIZ SALDIRILARI MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Cumhur ittifakı olarak her zaman milletin hizmeti ve emrinde olduklarını vurgulayan Yayman, "Cumhuriyet Halk Partisi son 25 yılda 18 seçimi kaybetti. Bakın göreceksiniz bir sonraki seçimi de kaybedecek. Buradan ilan ediyorum. Onlar sürekli -cekli, -caklı cümleler kurmak suretiyle birtakım vaatlerde bulunuyor. Milletimiz bu vaatlerin boş olduğunu yaşayarak görmüştür." dedi.

Yayman, CHP'nin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ilişkin iddialarının yalan belgelere dayandığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki yolsuzlukları, hırsızlıkları, koltuk kavgalarını, hukuksuzlukları örtmek için AK Parti'ye karşı en iyi müdafaa hücumdur anlayışıyla saldırıyorlar. Bu anlamsız saldırıları milletimize havale ediyoruz. AK Parti, milletin partisidir." diye konuştu.