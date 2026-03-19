Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğine, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İki lider, Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.

Başkan Erdoğan, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, İslam dünyasının da sessiz kalamayacağını ifade etti.

Erdoğan, görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.