1915 ruhu Beştepe’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıldönümü kapsamında hazırladığı 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyununun gösterimine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in senaryo ve tarih danışmanlığını yaptığı tiyatro oyunu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilendi. Oyunu başından sonuna kadar izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterinin ardından oyuncuları alkışladı.

'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ' ŞİARI

Yaklaşık 500 kişilik bir kadroyla izleyici karşısına çıkan 'Şüheda 1915' oyununda Türk milletinin en ağır şartlar altında vatanını, bayrağını ve mukaddesatını koruma iradesini kararlılıkla ortaya koyduğu Çanakkale Zaferi'nin destansı hikâyesi konu ediliyor. "Çanakkale Geçilmez" şiarının tarihe altın harflerle nakşedildiği eşsiz bir dönüm noktası olan bu zaferin bir milli birlik ve beraberlik destanı olduğu anlatılan 'Şüheda 1915'te, vatan savunması söz konusu olduğunda Osmanlı İmparatorluğu sancağı altında din, dil, ırk gözetmeksizin, dört bir yandan milletin bir araya gelerek yedi düvele karşı ortaya koyduğu bir olma iradesi canlandırıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Davetlilere Çanakkale cephesine uğurlanan ve tarihe 'Onbeşliler' olarak geçen genç askerlere, anneleri tarafından verilen mendillerin aslına uygun olarak yeniden örülmüş örnekleri de hediye edildi. Tiyatro sahnelenirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu ve hücum gerçekleştirilen sahnelerde salonda Türk bayrakları dalgalanırken, izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Oyunu baştan sona izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatronun sona ermesinin ardından dakikalarca ayakta alkışladığı oyuncularla tek tek selamlaşmak için sahneye çıktı. Oyunun ardından Çanakkale muharebelerinin tarihsel gerçekliğini yansıtan arşiv fotoğraflar, yapay zekâ teknolojisiyle canlandırıldığı video izletildi. Videoda yer alan söz ve müzik, Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş'a ait olan 'Dirilişin Destanı' şiirinden derlendi.

YAŞASIN ASKERLER TABLOSU

OYUNUN ardından oyuncular ve oyunun hazırlanmasında emeği geçenler ile sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Yaşasın Askerler Tablosu' hediye etti. Tabloda bulunan mendil görseli Çanakkale savaşına giden Onbeşlilere verilen mendillerden örnek alınarak tasarlandı.