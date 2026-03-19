Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim Ailesi İftar Programı"nda yaptığı konuşmada Çanakkale Deniz Zaferi ve eğitim alanında yapılan çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen programda özetle şu ifadeleri kullandı:

81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde aşkla görev yapan öğretmenlerimizin ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Ramazana girerken duamız hep 'Ya rab bizleri ramazan-ı şerif'e kavuşturduğun gibi Ramazan Bayramı'na kavuştur' diyorduk. Şimdi elveda ramazan diyoruz. Bayramın tüm kardeşlerimize, İslam dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum.

ÇANAKKALE GEÇİLEMEZ

Anadolu her ocağından, her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Aziz vatanımızın her karış toprağı Conkbayırı'dır, Gelibolu'dur, Çanakkale'dir. Herkes iyi bilir ki Çanakkale geçilmez. İnşallah Çanakkale, dünya durdukça Türk milletinin hürriyet tutkusunun, yıkılmaz iradesinin ve varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dir.

Çanakkale Bedr'in aslanlarıyla aynı yüreği taşıyan aslanların, Akif'in "Asım'ın Nesli" diye adlandırdığı o mübarek neslin bize bıraktığı mirastır, bir destandır. Zaferler silsilesinin altın halkalarından biridir. Çanakkale Savaşı epik bir kahramanlık hikâyesi olduğu kadar, aynı zamanda dramatik bir hikâyedir. Çanakkale Türküsü henüz bıyığı terlememiş delikanlıların türküsüdür. 1914-1918 yılları arasında Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, İstanbul Lisesi, Yozgat Lisesi, Balıkesir Lisesi, Kayseri Lisesi talebelerinin tamamı Çanakkale'de şehit olduğu için mezun verememiştir.

Milli şairimiz Akif, "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda" derken işte bu acı hakikati dile getirir. "Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor" derken, sadece Türk şiirinin en güzel mısralarından birini terennüm etmiyor. Aziz milletimizin umut güneşi olan gençlerin destanını da haykırıyor. Son nefesimize kadar bu toprakları bize vatan yapanların mücadelesini unutmayacağız, Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız.

EĞİTİMDE ŞİDDETE TOLERANS YOK

Göreve geldiğimiz günden beri eğitime önem ve öncelik veriyoruz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak kaldıraç, şüphesiz nitelikli, milli ve zamanın ruhunu yakalamış bir eğitim sistemidir. Bu yolda son 23 yılda gerçekten çok ciddi mesafe aldık. Her yıl bütçede aslan payını eğitime ayırdık.

"Köklerden Geleceğe" şiarıyla hayata geçirdiğimiz "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile çalışmalarımızı daha kapsamlı bir zemine oturttuk. Kültürümüzde anne ve babadan sonra eli öpülen kişi öğretmendir. Öğretmene kalkan el, geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır. Şiddet sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz.

MESCİD-I AKSA İMAMI'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Başkan Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail uygulamalarına karşı sergiledikleri tutumları övdü. Sabri, yaptığı açıklamada, iki liderin Aksa'ya girişlerin engellenmesine karşı çıkan ilk liderler arasında yer aldığını belirterek, bu tutumlarından övgüyle söz etti. Bu arada, Erdoğan, dün Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesindeikili ilişkiler ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı.